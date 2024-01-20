張東潤一連帶來《邱比特》《沙之花》，又有新劇望與《閃亮的西瓜》申銀秀合作

編：「『媽媽尹清雅』申銀秀要晉升迷你劇女一了嗎？」

近日，有韓媒報導張東潤與申銀秀有望出任新劇《壽城宮密會錄》男女主角，該劇是以朝鮮後期漢文體古典小說《雲英傳》為主題，講述身為「文豪」的宮女「雲英」，和身為「愛讀者」的世子之間的愛情與秘密。



原著《雲英傳》又稱《壽城宮夢遊錄》或《柳泳傳》，故事大致闡述儒生「雲英」到了世宗三子安平大君所居住的壽城宮，而壽城宮早在歷經戰亂後成為廢墟，雲英有感而發寫詩、喝酒，遇見了從天而降的「金生」和「雲英」。原來，雲英在人世時是壽城宮的宮女，而金生是安平大君寵幸的文人，兩人密戀被安平大君發現，雲英自縊、金生聞後病死。

然而，雲英與金生本來就屬於天界而非人世，是因為偷吃仙桃被貶至人間經歷苦難，回到天界後玉皇大帝同意兩人結婚，他倆只是暫時重回人間，才巧遇了柳英並向他敘說這些故事。柳英聽完故事卻「醒了」，原來他喝醉睡著了，眼前放著一本金生寫的《雲英傳》。

回到《壽城宮密會錄》，這可能是張東潤近期第四部作品，他去年11月與朴寶英、延玗臻（延宇振）主演Netflix《精神病房也會迎來清晨》，12月又同時帶來與Nana（林珍娜）主演的Prime Video《我的男神丘比特》、與李宙明主演的ENA《沙之花也有春天》，沒想到很快又有新劇邀約。



而申銀秀去年與厲雲、崔顯旭、薛仁雅共同主演《閃亮的西瓜》，飾演聾人「媽媽尹清雅」受到好評，人氣跟著大漲。申銀秀過去也主演《壞爸爸》飾演張赫的女兒，也主演過獨幕劇《文集》、《SF8－無法在一週內相愛》等等，《壽城宮密會錄》很可能成為她第一部擔綱第一女主角的迷你劇作品。



此外，《壽城宮密會錄》將由《為何是吳秀才》朴秀珍導演執導，由新銳編劇李恩美執筆劇本，製作公司是《非常律師禹英禑》ASTORY。

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