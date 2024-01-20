张东润一连带来《邱比特》《沙之花》，又有新剧望与《闪亮的西瓜》申银秀合作

编：「『妈妈尹清雅』申银秀要晋升迷你剧女一了吗？」

近日，有韩媒报导张东润与申银秀有望出任新剧《寿城宫密会录》男女主角，该剧是以朝鲜后期汉文体古典小说《云英传》为主题，讲述身为「文豪」的宫女「云英」，和身为「爱读者」的世子之间的爱情与秘密。



原著《云英传》又称《寿城宫梦游录》或《柳泳传》，故事大致阐述儒生「云英」到了世宗三子安平大君所居住的寿城宫，而寿城宫早在历经战乱后成为废墟，云英有感而发写诗、喝酒，遇见了从天而降的「金生」和「云英」。原来，云英在人世时是寿城宫的宫女，而金生是安平大君宠幸的文人，两人密恋被安平大君发现，云英自缢、金生闻后病死。

然而，云英与金生本来就属於天界而非人世，是因为偷吃仙桃被贬至人间经历苦难，回到天界后玉皇大帝同意两人结婚，他俩只是暂时重回人间，才巧遇了柳英并向他叙说这些故事。柳英听完故事却「醒了」，原来他喝醉睡著了，眼前放著一本金生写的《云英传》。

回到《寿城宫密会录》，这可能是张东润近期第四部作品，他去年11月与朴宝英、延玗臻（延宇振）主演Netflix《精神病房也会迎来清晨》，12月又同时带来与Nana（林珍娜）主演的Prime Video《我的男神丘比特》、与李宙明主演的ENA《沙之花也有春天》，没想到很快又有新剧邀约。



而申银秀去年与厉云、崔显旭、薛仁雅共同主演《闪亮的西瓜》，饰演聋人「妈妈尹清雅」受到好评，人气跟著大涨。申银秀过去也主演《坏爸爸》饰演张赫的女儿，也主演过独幕剧《文集》、《SF8－无法在一周内相爱》等等，《寿城宫密会录》很可能成为她第一部担纲第一女主角的迷你剧作品。



此外，《寿城宫密会录》将由《为何是吴秀才》朴秀珍导演执导，由新锐编剧李恩美执笔剧本，制作公司是《非常律师禹英禑》ASTORY。

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