IU听取意见修改歌名！今日起以《Love Wins All》展开宣传：「尊重爱的所有模样」

IU近日宣布新歌标题《Love Wins》后引起LGBT团体不满，指责她作为异性恋者滥用这一具有独特意义的词句、可能冲淡原本的含义，相隔5天后IU正式做出了积极回应！

1月19日，IU所属社EDAM娱乐发布英韩双语声明文，表示从今日开始将新歌曲名改为《Love Wins All》，接下来所有宣传活动皆以新曲名进行：「有人认为原曲名可能令重要讯息被模糊，我们接纳这一意见，希望更加尊重和支持以不同模样去爱和生活的所有人。 」



EDAM强调：「如果有一句话与即将发布的歌曲所传达的资讯完全相反，那就是『憎恨』。 这在18日公开的曲目介绍中也有详细提及。 我们真诚地希望，在没有憎恨的世界中所有的爱都能获胜，也希望这首歌的含义能够在不伤害任何人的情况下传达。 」



此前IU於1月14日通过X（旧Twitter）透露新歌曲名为《Love Wins》，引起部份网友抗议，担忧如果将LGBT团体游行等活动中使用的口号用於普通异性恋（heterosexual）内容，可能导致原本的意义遭到削弱。



2015年美国宣布同性婚姻合宪，性少数群体及其支持团体高喊口号「Love Wins」进行庆祝。 2016年美国佛罗里达州某同志夜总会发生枪击事件时，全球数百万网友通过SNS以hashtag「LoveWins」表达哀悼。 这一词汇亦常出现在各个国家LGBT群体的示威游行中，被视作LGBT的特殊符号。

因此IU宣布歌名《Love Wins》时，在网上引起不小争论，有人批评称对特定群体有特殊含义的词句不应遭到滥用，也有人认为批评者反应过度。

争议持续5天后，IU宣布将歌名改为《Love Wins All》，按照原计划於1月24日正式发行。



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