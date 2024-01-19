《SNL Korea》來到第五季！找來《少年時代》完全沒有偶包的任時完擔任首位嘉賓演出～

名符其實的韓國最強喜劇情境秀《SNL Korea》又將迎來全新一季的內容。本次即將公開的第五季，公布了第一任HOST主秀就是《少年時代》中被霸凌的弱雞少年任時完！他的演技再度受到觀眾們的肯定，這次出演情境秀將更令人期待。

《SNL Korea》節目擅長以超諷刺的內容以及搞笑情境劇呈現，模仿大家都熟悉的話題戲劇作品，每一季推出總會在OTT喜劇內容上名列前茅並引發話題討論，最近也在2024年韓國第一品牌大獎中獲得了OTT綜藝節目部門獎項。也時常邀請許多演員例如申惠善、曹政奭、姜河那等作為主要HOST出演，帶來不同於他們原本戲劇表現的反轉魅力。



任時完總給人乖乖牌形象，在每一部作品中卻能夠完全沒有包袱的進行嘗試，近期也因為《少年時代》劇中的表現再度受到矚目，劇中他演出一位長期受到霸凌的高中生，轉學後誤打誤撞被誤認而變成學生們的領袖，最後他為了讓自己變強不再被打，更是努力鍛鍊身體，讓壞學生都得到應有的懲罰，任時完一口俗氣方言與超俗的打扮，讓人再度看見他的全新面貌，大展搞笑功力。



任時完也表示能夠受邀演出《SNL Korea》第五季的首位HOST讓他感到相當榮幸，憑藉著《少年時代》中的張秉泰一角受到大家的喜愛，讓他擁有了一個人生角色。他也預告將透過《SNL Korea》第五季節目展現出他在《少年時代》中的搞笑演技。 目前《SNL Korea》第五季公開時間未定。



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