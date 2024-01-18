【韓網熱帖】最強昌珉的飲酒禮儀，你也會做嗎？

這個飲酒禮儀就是：跟長者一起喝酒時，在對方給自己倒酒時伸出手在酒杯旁邊。 並不是說飲酒時一定要這樣做，只是因為沒有特定的對應詞彙，所以原po用了「飲酒禮儀」一詞。

大家：

1. 會這樣做

2. 不會這樣做

3. 第一次聽說

小編補充：《社內相親》夏莉（金世正）跟會長吃飯時也都有這樣做耶！





韓國網友評論：

1. 當然會啊

2. 朋友一起喝酒也會這樣，如果有人自己倒酒會碰一下他的杯子、 說「自己倒酒會單身三年哦」kkk

3. 會，這是關心和照顧的表現

4. 我會說「不要一個人喝酒啦~」同時伸手

5. 即是不是和年長者喝酒也會做，但不強求別人對我這樣做

6. 會，包括跟朋友喝酒也是

7. 會做，但如果對方說不需要就不做了

8. 身邊大部份都這樣做

9. 最開始的一杯會這樣，之後就約好各喝各的

10. 我跟爸爸學的飲酒禮儀，他說要這樣做

11. 我也是聚餐時跟前輩們學的，之後就下意識地做了kk跟朋友喝酒也是

12. 即便不是與長者對飲，也有很多人迷信「自己倒酒會倒楣」而這樣做

13. 我不會，嫌麻煩

14. 不會，自己倒酒有什麼問題？也不希望別人對我這樣做

15. 我不，從大學開始就不做，沒有原因

16. 這是什麼？不常去酒局所以第一次見到，原來還有這種禮儀... 我以為在長者面前喝酒時把頭轉向一邊就夠了

17. 為什麼要這樣做？

18. 我不喝酒所以第一次見，別人突然把手伸過來不會尷尬嗎？

出處：https://theqoo.net/hot/3074609462

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞