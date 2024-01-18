韩网脑洞大开提出《换乘追星》，留言都说见面太伤心，不过Super Junior和INFINITE都遇过

近期韩网出现一个话题，就是「如果有《换乘追星》的话怎么样」，虽然提出来的网友感到相当有趣，不过大部分网友都说太残忍了、会很伤偶像的心、脱粉就应该低调之类的，不过现实上偶像还是不免会遇到「前粉丝」。

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就举最近的例子，去年4月Super Junior利特与东海重启网路综艺《Super Trip》去登山，山上擦肩而过的女子认出两人，脱口而出「我是E.L.F.。」但用的是过去式，也就是「我以前是E.L.F.。」东海还回头想挽回些什么似的喊：「下礼拜演唱会――」但利特却头也不回淡淡的说：「已经卖完了。」虽然有些伤感，但两人截然不同的反应加上剪辑效果相当搞笑。



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去年2月INFINITE成种在录制网路节目《E成种》也遇过「前INSPIRIT」，当成种在采访时，远远看见一个女子拿著手机靠近，就向她挥手：「看来是我的粉丝吧？」没想到女子却也用过去式回答：「我以前是INSPIRIT。」成种直接问：「现在不是吗？现在是谁？」

没想到女子顾左右而言他：「欧巴好帅。」比著爱心却又掩饰不住「前INSPIRIT」的身分脱口「爱过你」，成种直接回她：「要继续爱啊！不是爱过！」看到这里，「现INSPIRIT」都留言笑说成种真的很执著，也向成种「表达忠诚」说会继续爱下去XD。



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不晓得该不该说上述的前E.L.F.和前INSPIRIT「太诚实」，看了都觉得有股淡淡的哀伤但也忍不住笑出来吧？如果真的有《换乘追星》，真不知道会走出什么样的风格，是像上述一样有些搞笑，还是像原版《换乘恋爱》令人伤感，或是像少数网友幻想的让人「多巴胺爆发」悸动不已呢？

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