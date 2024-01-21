BTS防弹少年团SUGA大赞郑容和：以前高压前辈很多，讨厌被说「为什么不打招呼」，只有他不一样

森严的等级制度在韩国无处不在，K-POP圈也不例外，防弹少年团成员SUGA就直接在节目中吐槽「很不喜欢」。

日前，YouTube频道「防弹TV」公开了SUGA的节目《SUCHWITA》，本期的嘉宾是CNBLUE的成员郑容和。 节目中SUGA公开了和前辈郑容和的特别缘分。

郑容和表示：「2015年，是我刚发完solo专辑觉得很孤单的时候，那时正好有防弹少年团，之前我们团看到防弹少年团就会想『他们和我们有什么不同』，后来活动撞期，我也对你们非常好奇。 」接著郑容和又称：「之后在后台碰到时我就问你们休息的时候都做写什么，你们说『会写歌』，很少有后辈像你们这样的回答的，大部份都是说『公司不让我们休息』，90%的后辈会这样说。 所以我突然就觉得你们一定会成功的，想著要和你们好好相处，那个时候的防弹少年团就很与众不同。 」



郑容和与防弹少年团在「偶像运动大会」上也碰到过，加上活动撞期等，他和防弹少年团的关系越来越亲密。 SUGA听完郑容和的话之后也说道：「我对哥哥也很感激，其实去电视台会遇到很多可怕的前辈，我很不喜欢那种『为什么不打招呼』那种高压氛围。 」

对於SUGA的言论，郑容和表示很有同感，「大家也不会拿到明面上来说，都是通过经纪人说的」。 SUGA又表示：「但是你那时候就告诉我们『你们一定会成功的』，我们听后就觉得『原来也有这么好的前辈啊，有内心替我们加油的前辈啊』，当时非常感动。 」



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