《和我老公結婚吧》朴敏英＆羅人友因為BTS歌曲，認出對方也是「重生」 韓網友：「快去買HYBE股票吧」

16日播出的《和我老公結婚吧》第6集，全國收視率爲7.8%、首都圈收視爲8.3％，不斷刷新自身最高紀錄。

姜智媛（朴敏英 飾）和想要搶奪自己企劃案的人正式對峙，金景旭（金重熙 飾）科長爲了在半成品企劃案中刪除姜智媛的名字，謊報修改內容，使用膚淺的手段。姜智媛在考慮如何克服這一事態時，在與劉志赫（羅人友 飾）的柔道課上找到解決方法的頭緒。



姜智媛利用金景旭給的企劃案，想起王興仁（鄭載成 飾）常務會因為在飛機內非法暴行而引起風波，所以提出全部都使用他的名字。事件發生的當天，姜智媛還親自給電話給王興仁常務，抗議自己沒有在企畫案名單上，他爆氣的樣子都被拍下來公開在網路上，最終他和金科長都受到懲罰。另外，朴敏煥（李伊庚 飾）和鄭秀敏（宋昰昀 飾）的愛情線也正式開始了....



這集尾聲中，姜智媛在屋頂上享受著勝利喜悅，還聽著BTS防彈少年團的歌曲，與突然到來的劉智赫對話時，手機突然跳了下來。劉志赫看到手機的播放歌單，姜智媛說她想聽〈Dynamite〉，但是沒有，劉志赫則笑著說自己更喜歡〈春日〉。但...現在是2013年，這兩首跟發行的時間分別是2020年和2017年，後來感到奇怪的兩人表情也變得僵硬。



姜智媛和劉志赫竟然是因為BTS防彈少年團的歌曲知道彼此都過著「第二次人生」，播出後也在韓網引發熱烈討論。韓網友：「原作也是這樣嗎？」、「竟然回去了那就當出道粉絲吧」、「去買HYBE股票吧」、「作為阿米要笑死了」、「不就是公開作家的追星族嗎」、「與出道粉絲一起參加粉絲見面會，嘿嘿嘿嘿嘿」、「這是什麼...沒想到重要的場面會這樣寫出來演出」、「防彈少年團出道還不到一個月...嗯？」、「再看一遍也覺得好搞笑」等等。





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