車子是百寶箱嗎！《死期將至》金智勳隨身攜帶健身工具與吉他…節目中大展對唱歌的熱愛～

《死期將至》中飾演大惡人的金智勳近期勤跑宣傳，出現在許多YT頻道節目中，日前他來到申東燁頻道中大談自己在工作場合遇到前任時該如何應對？讓大家又再度對他豎起大拇指說「哥就是專業」。

演員金智勳日前作客申東燁YT節目，穿上了皮衣外套，金智勳再度展現休閒的帥氣，一登場也提到，這還是第一次與申東燁首次在這樣比較簡單的場合中相聚，吃點東西喝喝小酒。申東燁提到他所知道的金智勳不太會喝酒，金智勳也表示，雖然喜歡喝酒聚會，但身體受不了所以也就不喝太多。申東燁端出的蝦餃讓金智勳相當喜愛，一口接一口地吃。



金智勳勤於健身的成果也是有目共睹的，申東燁提到自己運動總是無法持久，金智勳突然教練魂上身，說要現場教大家運動，甚至直接到車上拿出健身工具來！金智勳忙著架設調整健身工具，申東燁卻還繼續大口吃肉喝湯，金智勳為了示範健身動作，脫下了外套，整理了一下頭髮還兼補妝，還脫掉了靴子想要更貼近自己平時運動的打扮，讓申東燁趕緊說「現在節目都只拍上半身」引發大笑。



光是要用雙手的力量撐起身體離開地面，並維持水平，金智勳坦言這個動作就讓他練習了一年才能持續撐起3秒鐘，現場的申東燁嘗試後也體驗到難度相當高。接下來主持人看到他在網路上公開的練唱影片，還請他現場表演，這時金智勳又離席說要到車上拿吉他！除了彈奏外他還現場大秀歌喉，雖然不是天生就很會唱歌，金智勳也希望透過課程跟自己的努力，展現自己熱愛唱歌的一面，自己長期挑戰歌唱領域已經22年，他也希望今年能有些成果，與大家共勉之。



被問到如果在工作場合遇到前任女友，會怎麼反應？金智勳超認真回答說，不管是曾交往或是曖昧對象，與其尷尬面對或是想避開對方，不如大方見面為對方應援。對於自己所演出過的反派角色中，金智勳指名《死期將至》中的朴泰宇為最壞惡人，因為身為財團繼承人的朴泰宇擁有了所有東西，卻追求著殺人瞬間得到的喜悅，這一點是金智勳認為最惡之處。10年前的金智勳也沒想過自己現在會因為演出反派而受到大家的喜愛，也是他克服了自己的既定形象勇於挑戰的成果。





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