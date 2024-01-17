《和我老公结婚吧》朴敏英＆罗人友因为BTS歌曲，认出对方也是「重生」 韩网友：「快去买HYBE股票吧」

16日播出的《和我老公结婚吧》第6集，全国收视率爲7.8%、首都圈收视爲8.3％，不断刷新自身最高纪录。

姜智媛（朴敏英 饰）和想要抢夺自己企划案的人正式对峙，金景旭（金重熙 饰）科长爲了在半成品企划案中删除姜智媛的名字，谎报修改内容，使用肤浅的手段。姜智媛在考虑如何克服这一事态时，在与刘志赫（罗人友 饰）的柔道课上找到解决方法的头绪。



姜智媛利用金景旭给的企划案，想起王兴仁（郑载成 饰）常务会因为在飞机内非法暴行而引起风波，所以提出全部都使用他的名字。事件发生的当天，姜智媛还亲自给电话给王兴仁常务，抗议自己没有在企画案名单上，他爆气的样子都被拍下来公开在网路上，最终他和金科长都受到惩罚。另外，朴敏焕（李伊庚 饰）和郑秀敏（宋昰昀 饰）的爱情线也正式开始了....



这集尾声中，姜智媛在屋顶上享受著胜利喜悦，还听著BTS防弹少年团的歌曲，与突然到来的刘智赫对话时，手机突然跳了下来。刘志赫看到手机的播放歌单，姜智媛说她想听〈Dynamite〉，但是没有，刘志赫则笑著说自己更喜欢〈春日〉。但...现在是2013年，这两首跟发行的时间分别是2020年和2017年，后来感到奇怪的两人表情也变得僵硬。



姜智媛和刘志赫竟然是因为BTS防弹少年团的歌曲知道彼此都过著「第二次人生」，播出后也在韩网引发热烈讨论。韩网友：「原作也是这样吗？」、「竟然回去了那就当出道粉丝吧」、「去买HYBE股票吧」、「作为阿米要笑死了」、「不就是公开作家的追星族吗」、「与出道粉丝一起参加粉丝见面会，嘿嘿嘿嘿嘿」、「这是什么...没想到重要的场面会这样写出来演出」、「防弹少年团出道还不到一个月...嗯？」、「再看一遍也觉得好搞笑」等等。





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