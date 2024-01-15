《歡迎回到三達里》收視突破10％，刷新自身新高！池昌旭♥申惠善對彼此的愛，也融化劉五性的心！

14日播出的《歡迎回到三達里》第14集，全國收視率爲10.1%、首都圈收視爲10.7％，終於突破10％啦！

三達（申惠善 飾）意識到離別後8年間心裡一直有容弼（池昌旭 飾），最終宣佈「不再單戀了」。即使8年前分手的理由是容弼的爸爸趙尚泰（劉五性 飾）反對，但現在兩人的愛變得更加牢固，更决定不再像以前那樣放手。



高美子（金美卿 飾）因爲負罪感，20多年來一直沒能說出朋友的名字，每天晚上都在被窩裡偷哭。為了不讓女兒像自己一樣成爲罪人，她也下定決心，這次親自到容弼家準備早餐，即使趙尚泰再怎樣生氣，她說：「容弼也是我兒子，你不記得了嗎？我跟美子約好了，當媽媽的不能做飯給兒子吃嗎？」而高美子也向趙尚泰吐露這段時間過得有多痛苦。



原本看似絕對不會倒塌的牆壁，似乎逐漸軟化。但...趙尚泰突然提交休假申請，收拾行李後到了供奉妻子牌位的寺廟，三達也去了寺廟，她表示能理解趙尚泰為什麼會那樣子做，更說：「我會等待的！我會跟容弼牽緊著手一起等！」看著彼此相愛的他們，趙尚泰彷彿看到從前愛夫美子的自己。



之後...容弼到寺廟找三達，趙尚泰跑向兩人並露出微笑高喊：「你們...就互相喜歡吧！相愛吧！」這段應該很多人都跟著流淚了吧 QQ 事實上，他在來到寺廟之前，就吃了美子為他準備的料理，正在消除心中的隔閡。而距離結局只剩下2集，看預告...竟然還有方恩珠（趙尹瑞 飾）的劇情 XD 應該就是等著看她接受懲罰了吧？



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