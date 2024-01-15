《欢迎回到三达里》收视突破10％，刷新自身新高！池昌旭♥申惠善对彼此的爱，也融化刘五性的心！

14日播出的《欢迎回到三达里》第14集，全国收视率爲10.1%、首都圈收视爲10.7％，终於突破10％啦！

三达（申惠善 饰）意识到离别后8年间心里一直有容弼（池昌旭 饰），最终宣布「不再单恋了」。即使8年前分手的理由是容弼的爸爸赵尚泰（刘五性 饰）反对，但现在两人的爱变得更加牢固，更决定不再像以前那样放手。



高美子（金美卿 饰）因爲负罪感，20多年来一直没能说出朋友的名字，每天晚上都在被窝里偷哭。为了不让女儿像自己一样成爲罪人，她也下定决心，这次亲自到容弼家准备早餐，即使赵尚泰再怎样生气，她说：「容弼也是我儿子，你不记得了吗？我跟美子约好了，当妈妈的不能做饭给儿子吃吗？」而高美子也向赵尚泰吐露这段时间过得有多痛苦。



原本看似绝对不会倒塌的墙壁，似乎逐渐软化。但...赵尚泰突然提交休假申请，收拾行李后到了供奉妻子牌位的寺庙，三达也去了寺庙，她表示能理解赵尚泰为什么会那样子做，更说：「我会等待的！我会跟容弼牵紧著手一起等！」看著彼此相爱的他们，赵尚泰彷佛看到从前爱夫美子的自己。



之后...容弼到寺庙找三达，赵尚泰跑向两人并露出微笑高喊：「你们...就互相喜欢吧！相爱吧！」这段应该很多人都跟著流泪了吧 QQ 事实上，他在来到寺庙之前，就吃了美子为他准备的料理，正在消除心中的隔阂。而距离结局只剩下2集，看预告...竟然还有方恩珠（赵尹瑞 饰）的剧情 XD 应该就是等著看她接受惩罚了吧？



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