延尚昊導演三度合作金賢珠電影《先山》即將公開！也親曝《地獄公使2》將於今年公開～

鬼才導演延尚昊為1月17日即將公開的Netflix電影《先山》進行訪談，而其間更令大家期待的是他的另一作品《地獄公使2》也即將在2024年下半年公開。

2021年11月《地獄公使》一公開就受到廣大觀眾們的喜愛，紛紛敲碗第二季的製作，不過在這段期間內因主演劉亞仁身陷毒品風波，而導致作品進度受到些許延宕，甚至必須以其他演員代替他演出。劉亞仁的角色之後將由金聖喆接替演出，而延尚昊導演也透露最近《地獄公使2》的拍攝已經告一段落，即將於今年下半年與觀眾們見面。

延尚昊導演提到，《地獄公使2》預計在2024下半年推出，真的非常努力的製作，也希望大家對此作品抱著期待，他也非常稱讚本次劇中的演員們，表示大家的表現讓他相當驚喜，包含金聖喆、文瑾瑩、金信祿等等主要演員們，在這部作品中似乎都呈現了如刀刃般鋒利的演技實力，雖然目前還在收尾階段，導演本人則是相當期待成品。



在2024年延尚昊導演將以《先山》打頭陣，接下來則會推出《寄生獸：The Grey》與《地獄公使2》等作品。被問到一下子公開這麼多作品是否會感受到很有壓力？導演說，有票房壓力那是當然的，不過影片的製作總是也跟其他人的決定有所關聯，而引退的時間也並非自我意志所能控制的，若一直處在這樣的恐懼中可能也無法好好地持續工作下去。



提到即將推出的作品《先山》，延尚昊表示這是屬於韓國型態的神秘學，也有著綜合娛樂的效果，也唱歌也穿上華麗服裝，在西方人看起來可能會覺得特別，韓國特有的巫俗色彩在西方人眼裡是什麼樣的感覺？延尚昊也相當好奇海外市場觀眾們的反應。《先山》劇情描述連本身存在都幾乎已被遺忘的叔叔，死後留下繼承的祖墳接連發生怪事，由金賢珠、朴喜洵、朴秉恩、朴成勳等演員們共同演出，1月19日即將公開。

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