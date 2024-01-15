延尚昊导演三度合作金贤珠电影《先山》即将公开！也亲曝《地狱公使2》将於今年公开～

鬼才导演延尚昊为1月17日即将公开的Netflix电影《先山》进行访谈，而其间更令大家期待的是他的另一作品《地狱公使2》也即将在2024年下半年公开。

2021年11月《地狱公使》一公开就受到广大观众们的喜爱，纷纷敲碗第二季的制作，不过在这段期间内因主演刘亚仁身陷毒品风波，而导致作品进度受到些许延宕，甚至必须以其他演员代替他演出。刘亚仁的角色之后将由金圣喆接替演出，而延尚昊导演也透露最近《地狱公使2》的拍摄已经告一段落，即将於今年下半年与观众们见面。

延尚昊导演提到，《地狱公使2》预计在2024下半年推出，真的非常努力的制作，也希望大家对此作品抱著期待，他也非常称赞本次剧中的演员们，表示大家的表现让他相当惊喜，包含金圣喆、文瑾莹、金信禄等等主要演员们，在这部作品中似乎都呈现了如刀刃般锋利的演技实力，虽然目前还在收尾阶段，导演本人则是相当期待成品。



在2024年延尚昊导演将以《先山》打头阵，接下来则会推出《寄生兽：The Grey》与《地狱公使2》等作品。被问到一下子公开这么多作品是否会感受到很有压力？导演说，有票房压力那是当然的，不过影片的制作总是也跟其他人的决定有所关联，而引退的时间也并非自我意志所能控制的，若一直处在这样的恐惧中可能也无法好好地持续工作下去。



提到即将推出的作品《先山》，延尚昊表示这是属於韩国型态的神秘学，也有著综合娱乐的效果，也唱歌也穿上华丽服装，在西方人看起来可能会觉得特别，韩国特有的巫俗色彩在西方人眼里是什么样的感觉？延尚昊也相当好奇海外市场观众们的反应。《先山》剧情描述连本身存在都几乎已被遗忘的叔叔，死后留下继承的祖坟接连发生怪事，由金贤珠、朴喜洵、朴秉恩、朴成勋等演员们共同演出，1月19日即将公开。

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