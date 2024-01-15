等了2年～終於要以歌手回歸！IU將在24日發行新曲〈Love wins〉，預告一公開立刻引發熱烈討論！

EDAM娛樂15日凌晨，在官方SNS上寫道「IU Pre-Release Single 'Love wins'」並公開17秒的動態海報。

公開的動態海報中，以強烈的紅色爲背景，IU 凝視著某處後似乎很震驚，悽婉而朦朧的眼神和眼淚，一下子就吸引大家的視線。最後...IU 的眼睛進一步擴大，出現「LOVE WINS、2024.01.24」的字。

消息一公開，在國內和海外引發熱烈討論，網友：「終於要出歌了嗚嗚嗚」、「因爲高興，正在回看第N次」、「這是什麼風格？好期待啊」、「來了！終於來了」、「瘋了～起雞皮疙瘩了」、「心跳加速！24日快來」、「愛會贏的」、「想快點聽到～知恩啊嗚嗚嗚」等等。

這是 IU 繼2021年12月29日發行《碎片集》之後，時隔2年1個月再次發行新曲，因此更加令人高興。而 IU 每次發表的歌曲都橫掃各大音源網站，受到男女老少的喜愛，所以她這次會展現什麼樣的風格，已經備受關注。



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