《京城怪物》韓韶禧期待朴敘俊演頹廢反派，自曝為出道放棄法國留學！網：「因是她才有可能」

「出差十五夜」YT賬號昨日更新朴敘俊和韓韶禧做客的節目，除了《京城怪物》外也聊到兩位演員的生活趣事，韓韶禧透露當年差點去法國留學，結果出現意外才轉行拍戲！

朴敘俊和韓韶禧都是AB血型、MBTI都是INTP、平時都是宅家族，但也因為性格都比較慢熱，《京城怪物》拍到後半段才逐漸熟悉起來。 韓韶禧自認喜歡觀察和分析，認為朴敘俊如果演反派很可能開啟演藝生涯第二章！



韓韶禧多次建議朴敘俊挖掘頹廢的另一面氣質，用韓國歌手DPR IAN自導自演的影片《SKINS》舉例，認為如果由表現力更強的演員上陣一定會更有感染力。 朴敘俊笑著解釋一直演好好先生是因為只接到這一類角色，看來也沒有拒絕這一提議耶！



感興趣的朋友可以看看這支影片，嘗試代入朴敘俊的版本XD



朴敘俊都是出道較晚的類型，韓韶禧25歲才步入演藝圈，之前差點跑去法國留學。 當時韓韶禧考上法國的大學，但需要6千萬韓元才能辦簽證，她算了一筆賬：在啤酒屋兼職每天工作12小時、一個月才有180萬韓元，但當服裝模特2小時就有300萬，給某餅乾品牌拍一次廣告更進賬2千萬！



韓韶禧打算攢到6千萬就去留學，不料經紀公司老闆看到廣告後極力勸說她當演員，韓韶禧這才轉換人生賽道。



當時韓韶禧拍的就是這系列廣告，電視上、電影院裡、建築外墻上都有投放，很多人第一次見到韓韶禧都是通過這廣告，至今仍記得那份美貌帶來的震撼：



韓網友紛紛留言：「第一次當模特就有300萬，因為是韓韶禧才有可能」「這顏值和氣質不當藝人太可惜」「就算去了法國也會被星探挖到」「隨便發一發sns也會成為話題，是韓國人就不可能錯過這份美貌」「給SHINee拍MV也超美」「新人都給2千萬的話，真的是另一個世界啊」「公司老闆幹得漂亮」「感謝妳出道當演員」。



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