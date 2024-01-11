開播4集依舊撲朔迷離！《我的Happy End》張娜拉這樣還能不崩潰太強大了～孫浩俊到底認不認錯！（EP.3 – 4）

[有雷] 《我的Happy End》張娜拉不僅被不明人士威脅長達7年，還開始發現自己根本生活在謊言中，身邊沒有一人能相信，包含自己的父親跟老公。劇情前兩集讓觀眾不斷猜測，究竟是張娜拉患有精神疾病自己腦補，還是身邊的人真的正在欺瞞？她決定靠自己，揭開自己丈夫渣男的另一面。

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成功女企業家徐才媛（張娜拉飾）發現身邊的人都在隱瞞自己，尤其是目睹了丈夫順永（孫浩俊飾）帶著女兒外出找小三，小三更是自己高中至大學時期的閨密昀昣（蘇怡賢飾），讓她氣得直發抖。但事後她也詢問女兒那天跟爸爸到哪裡去了？女兒卻說「去見爸爸的朋友，但並沒有見到面。」才媛索性在家中偷偷放了一個小攝影機，用手機隨時監看女兒與丈夫的狀態。



在保險業務員的提醒下，才媛也對於母親的死充滿疑慮，回到老家找父親聊起，父親也有些委屈，提起當時母親沉迷賭博等往事，精神不繼才多次誤食農藥，也透過女婿告知才了解可領取保險金。才媛似乎解開了一個結而離開，但此時父親將母親的照片刻意摔落地面，表情也變得充滿怨恨，感覺內情不單純。



在公司內被才媛認為是攻擊她的歹徒，得力助手設計師席歐也想證明自己的清白，懷疑公司內另有真兇，席歐目擊了才媛閨密昀昣的男友，長得跟才媛的老公一模一樣，昀昣卻說「這是他的雙胞胎哥哥」。才媛從老家返回的途中，卻因煞車突然失靈而發生車禍，幸好席歐及時趕到。而席歐所懷疑的對象卻突然被發現從自家屋頂墜樓，生命垂危。席歐發現他手機中密切聯繫的對象就是才媛的老公。



才媛請保險員協助調查老公的雙胞胎哥哥許治永，想不到卻得到了許治永一年前已經過世的消息。才媛看著手機傳來的影像，老公正開心的與女兒玩耍中，下一秒順永卻出現在她辦公室！令她驚慌不已直奔回家，女兒正在熟睡中，才媛正責怪著他為何留女兒一人在家，順永則說自己是接到才媛的簡訊才去找她……



才媛也求助自己的醫師友人，有沒有可能是吃藥過度產生幻覺？於是她停止服用，但太多事件襲來令她精神難以集中。她發現影片是事先錄好的，並非Live影像，到底誰在裝神弄鬼？閨密昀昣的父親是相當欣賞才媛的教授，大家同桌吃飯，才媛刻意叫上了自己的老公順永，既然順永的雙胞胎哥哥已離世，那表示昀昣交往的對象就是順永無誤！這個渣男會正面承認嗎？



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