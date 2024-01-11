《犬系戀人》車銀優終映感想：過程非常幸福，曾有過苦惱和擔心，但圓滿結束後給了我再次成長的契機！

MBC 奇幻韓劇《犬系戀人》在昨晚迎來EP.14大結局，男主車銀優也分享了對這部劇的終映感想。

車銀優在劇中飾演極度怕狗的高中數學老師陳書元，最終成功克服弱點並收穫了愛情。



今天（11日），車銀優透過經紀公司Fantagio表達了自己的感受，他表示：「大家好，我是車銀優。每當要發表終映感想的瞬間，就會想起過往的情感和回憶。首先在《犬系戀人》中飾演書元和秀賢，是非常開心又幸福的。 飾演著雖然相同但活在不同時代人物的時候，曾有過苦惱和擔心，但最終圓滿結束，給了我再次成長的契機。



能夠和導演、作家、前後輩演員和所有工作人員一起合作，我感到非常榮幸，也一起製造了很多美好的回憶，感到非常幸福。還有一直支持我給我愛的AROHA（所屬男團ASTRO的粉絲名）和收看電視劇並給予支持的所有人表示深深的感謝，謝謝大家。



今後我也會一步步努力，盡全力成長，以及馬上會展現全新的面貌，希望大家多多期待與關注，新年快樂！」



劇中精彩片段回顧

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