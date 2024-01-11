看來要準備回歸了！IU 染仙女髮色「粉髮」現身機場，還跟粉絲們透露「新專輯」的消息！

IU（李知恩）爲了參加在義大利米蘭舉行的時裝秀，今日（11日）中午經由仁川機場出國。

IU 戴著黑色毛帽，一身黑的裝扮搭配卡其色的大衣，但...讓大家移不開目光的是她的全新髮色。IU 不但剪了短髮，還染了搶眼的「粉色」，這也是她時隔許久染淺髮，立即引發熱烈討論。



網友紛紛猜測：「來了！來了！」、「是不是要回歸了」、「粉色頭髮瘋了，超喜歡」、「化舞台妝的話應該很好看」、「來了～知恩要來了」、「暈！像精靈一樣」、「真漂亮，要以什麼風格回歸呢」、「哇！馬上就要開始了，有實感了」等等。當天在機場時，還有粉絲問她：「姊姊～這次的主打歌和之前出的歌曲中，哪首最相似呢？」IU 表示沒有相似的。



240111 Guccl 패션쇼 출국

지은언니! 이번 타이틀곡 지금까지 나온 곡 중에 어떤 거랑 제일 비슷해요?

비슷한 거 없어요!#아이유 pic.twitter.com/M4oICft62I — 존경하는아이유신의광신도이히주 (@heejoo_0516) January 11, 2024

IU 此前曾在《IU TV》透露正在準備新專輯，她表示：「昨天我錄音錄到凌晨了！」之後更直接各種劇透，她說想要展現新的面貌和新的畫面，也許...會在海外做最後階段的工作。PD 問她2024年待在韓國的時間是不是不多？IU 回答：「對～沒錯！我真的很喜歡韓國，但是要去做更有趣的事。」之後放了許多演唱會的照片，看來...今年有機會看到 IU 開巡迴演唱會啦！



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