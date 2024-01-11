《犬系恋人》车银优终映感想：过程非常幸福，曾有过苦恼和担心，但圆满结束后给了我再次成长的契机！

MBC 奇幻韩剧《犬系恋人》在昨晚迎来EP.14大结局，男主车银优也分享了对这部剧的终映感想。

车银优在剧中饰演极度怕狗的高中数学老师陈书元，最终成功克服弱点并收获了爱情。



今天（11日），车银优透过经纪公司Fantagio表达了自己的感受，他表示：「大家好，我是车银优。每当要发表终映感想的瞬间，就会想起过往的情感和回忆。首先在《犬系恋人》中饰演书元和秀贤，是非常开心又幸福的。 饰演著虽然相同但活在不同时代人物的时候，曾有过苦恼和担心，但最终圆满结束，给了我再次成长的契机。



能够和导演、作家、前后辈演员和所有工作人员一起合作，我感到非常荣幸，也一起制造了很多美好的回忆，感到非常幸福。还有一直支持我给我爱的AROHA（所属男团ASTRO的粉丝名）和收看电视剧并给予支持的所有人表示深深的感谢，谢谢大家。



今后我也会一步步努力，尽全力成长，以及马上会展现全新的面貌，希望大家多多期待与关注，新年快乐！」



剧中精彩片段回顾

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