韓網超熱門熱議！參加朋友狗狗的葬禮，給多少奠儀才適合？

最近一則關於狗狗葬禮奠儀的文章在韓網引爆熱議。

原文發布在「Blind」上，撰寫者詢問「去參加狗狗的葬禮要出多少奠儀？」接著詳細解釋稱前一天收到了朋友邀請他去參加自己狗狗葬禮的短訊，狗狗是朋友養了多年的夥伴，想到朋友十分悲痛的心情，他趕去參加了葬禮，到了現場之後，一件意想不到的事情讓撰寫者很驚訝。

葬禮上放了一個用來裝奠儀的盒子，撰寫者看到的一瞬間雖然有些堂皇，又擔心不給奠儀的話朋友以後會難過，於是專門找到ATM取了5萬韓幣。 撰寫者透露自己還是第一次參加狗狗的葬禮，也是第一次在這種情況下給奠儀，於是就上網諮詢，詢問網友們「這是正確的嗎？」



網友們也討論激烈，紛紛表示：「寵物狗也是家人啊，肯定要給的吧」、「養了10年，那就是家人了」、「笑死了，居然讓朋友參加狗的葬禮」、「所以我家養的蝸牛死了，我也能收錢嗎」、「既然人家給了奠儀，是不是也要請人家吃飯呢」。 還有網友稱如果平時就知道狗狗的存在，確實應該給奠儀，而這也是安撫失去寵物狗的人們的一種方式，除了奠儀之外，還可以贈送葬禮上所需要的物品。

實際上奠儀對失去狗狗的家庭來說也是一筆不小的補貼，狗狗的葬禮要比我們想像中昂貴的多。 在韓國一般5kg左右的狗狗火葬之後使用的靈骨塔售價在20萬韓幣左右，再加上其他一些服務，葬禮總費用會超過100萬。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究