韩网超热门热议！参加朋友狗狗的葬礼，给多少奠仪才适合？

最近一则关於狗狗葬礼奠仪的文章在韩网引爆热议。

原文发布在「Blind」上，撰写者询问「去参加狗狗的葬礼要出多少奠仪？」接著详细解释称前一天收到了朋友邀请他去参加自己狗狗葬礼的短讯，狗狗是朋友养了多年的伙伴，想到朋友十分悲痛的心情，他赶去参加了葬礼，到了现场之后，一件意想不到的事情让撰写者很惊讶。

葬礼上放了一个用来装奠仪的盒子，撰写者看到的一瞬间虽然有些堂皇，又担心不给奠仪的话朋友以后会难过，於是专门找到ATM取了5万韩币。 撰写者透露自己还是第一次参加狗狗的葬礼，也是第一次在这种情况下给奠仪，於是就上网谘询，询问网友们「这是正确的吗？」



网友们也讨论激烈，纷纷表示：「宠物狗也是家人啊，肯定要给的吧」、「养了10年，那就是家人了」、「笑死了，居然让朋友参加狗的葬礼」、「所以我家养的蜗牛死了，我也能收钱吗」、「既然人家给了奠仪，是不是也要请人家吃饭呢」。 还有网友称如果平时就知道狗狗的存在，确实应该给奠仪，而这也是安抚失去宠物狗的人们的一种方式，除了奠仪之外，还可以赠送葬礼上所需要的物品。

实际上奠仪对失去狗狗的家庭来说也是一笔不小的补贴，狗狗的葬礼要比我们想像中昂贵的多。 在韩国一般5kg左右的狗狗火葬之后使用的灵骨塔售价在20万韩币左右，再加上其他一些服务，葬礼总费用会超过100万。

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