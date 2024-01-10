《自白的代價》重啟！導演換《太陽的後裔》李應福PD，全道嬿、金智媛有望合作

因宋慧喬和韓韶禧要攜手主演而備受關注的電視劇《自白的代價》重新接洽女主，這兩位女演員也是重磅級。

昨日（9日）金智媛所屬經紀公司透露：「《自白的代價》是接到了多個演出提案中的一個。 」而早前也有媒體報導了全道嬿也接到提案，正在積極商討中的事情，當時全道嬿所屬經紀公司的回覆與金智媛公司相同，稱是「諸多提案中的一個」。 一個是演技絕佳的影后，一個是新一代實力派，她們若能同框出鏡，勢必會帶來強烈的化學反應，很難不叫人期待。



《自白的代價》圍繞被捲入一起殺人事件中的兩個女人展開，沒有任何交集和利害關係的她們在教導所里相遇，由此引發出了一系列故事。 該劇目前敲定《太陽的後裔》的李應福導演掌鏡，原先確定由沈娜妍導演執導，宋慧喬和韓韶禧主演，但由於各種原因，意外「流產」，兩位女演員不再出演，導演沈娜妍也退出劇組，讓人十分疑惑。 製作方稱是演員提出不再出演的要求，但韓韶禧則表示是在看到新聞之後才知道不出演的事情，讓人更加迷惑。

《自白的代價》重啟，全道嬿和金智媛是否會合作也引發了廣大觀眾的關注。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞