【韓網熱帖】讓人覺得「原來金銀淑編劇也有寫不好劇本的時候」的作品！

看韓劇的人，誰人不知編劇金銀淑？

作為韓國最著名的編劇之一，金銀淑編劇經常為觀眾們送去好作品，劇迷一般將她簡稱為「金編」或「god銀淑」，從2003年的《太陽之南》她就開始邁向暢銷作家的第一步，2004年的《巴黎戀人》結局創下56.3%的超高收視率。 之後《On Air》、《秘密花園》、《紳士的品格》、《繼承者們》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》、《黑暗榮耀》等，每一部都是經典中的經典。

不過最近有韓國網友在theqoo上表示「讓人覺得原來金銀淑編劇也有寫不好劇本的時候的作品」，直指《The King：永遠的君主》不如金編劇其他的作品好看。 該劇由李敏鎬、金高銀、禹棹奐攜手主演，講述了試圖關閉連接現實世界的次元之門的大韓帝國皇帝李衮（李敏鎬飾），與大韓民國刑警鄭太乙（金高銀飾）跨越空間的愛情故事，最高收視率僅為11.6%。



對此韓國網友評論：

1. 很無趣，因為是《陽光先生》之後的作品，讓我特別期待，很好奇她到底寫了什麼。 當時編劇還說讓李敏鎬盡情演戲，會讓他在劇裡很帥，看了之後發現原來金編寫的君主立憲也能塌成那樣

2. 其實《紳士的品格》我也是忍著看完的

3. 好像和sbs的時間編成還是導演問題，雙方有過摩擦

4. 我還蠻喜歡這部的，李敏鎬太適合皇帝人設了，演技也很好，只不過炸雞、咖啡這種廣告怎麼怎麼能堆在皇帝身上呢？？還好中間開始李敏鎬演活了皇帝，他真的演技非常好

5. 我也是看到一半就棄劇了

6. 我覺得最爛的是《紳士的品格》，接下來是《繼承者們》，《The King》還不如叫貴族比較好，這劇雖然無趣，但也好過《紳品》和《繼承者們》

6. 這劇和《繼承者們》我重刷了N遍，每週都會看，《紳品》反而看不進去

7. 我其實很好奇這部劇為什麼這麼多人吐槽，誰來告訴我到底是因為什麼啊

8. 從來沒想到金銀淑的劇我看不滿15分鐘，演技也不好

9. 《紳品》的話有金編特有的味道，能看得清楚人物關係，《The King》的話，先不說有趣無趣，而是根本沒有任何金編的味道

10. 她的劇都很幼稚，《太陽的後裔》、《繼承者們》、《鬼怪》都一個套路，不過最爛的還是《The King》啊

11. 我是看到口碑不好才沒去看，真的比《繼承者們》、《紳品》還差嗎？

12. 我是被劇裡一開始裝可愛的口氣給勸退的

13. 我只想到裡面的咖啡、泡菜和炸雞廣告

14. 我當時特別期待這部，看了第一集之後..... 導演問題很大，而且就像沒有音樂指導一樣

15. 《繼承者們》也是那種一見鍾情的套路，我還能理解。 但《The King》裡男主的一見鍾情速度快到我以為我漏看了

16. 我因為喜歡演員才看的，但劇情確實有很大問題

17. 啊，僅自己一個人覺得還不錯嗎

18. 比起沒寫好，我更覺得是她的作品要選對演員才行

原文：https://theqoo.net/square/3064716480

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