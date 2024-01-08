薛仁雅有望成鄭敬淏新劇女主角！《火線交涉》《D.P：逃兵追緝令》超強編導聯手打造《勞務士盧武鎮》

有鄭敬淏和薛仁雅的顏值和演技，加上《火線交涉》導演、《D.P：逃兵追緝令》編劇班底，這部劇不追都不行啦！

《勞務士盧武鎮》以職業為「勞務士」的主人公「盧武鎮」為中心，講述各種勞動現場發生的矛盾，以及各個人物和人際關係的故事。 韓國的「公認勞務士」類似於勞動顧問，提供勞動法律、社會保險、政府補貼等相關知識的咨詢服務，協助事業單位或勞工瞭解相關事務。

早在去年8月已有消息稱男主角「盧武鎮」由鄭敬淏出演，今日據韓媒YTN報導，女主角有望由薛仁雅出演，目前她已接到劇本正在考慮。



鄭敬淏去年憑《浪漫速成班》獲得不少關注和好評，與趙宇鎮共同主演的喜劇動作片《BOSS》已拍攝完畢等待上映。



薛仁雅去年通過兩部作品《綠洲》《閃亮的西瓜》與觀眾見面，在KBS演技大賞一舉斬獲三個獎項「迷你電視劇部門 女子優秀演技獎」「最佳CP獎」「女子網路人氣獎」，備受觀眾喜愛。





《勞務士盧武鎮》是韓國女性電影導演林順禮首次執導的連續劇作品，她曾執導《發球線上》（另譯：我人生中最精彩的瞬間）、《揭密風暴》、《小森林》、《火線交涉》等多部知名作品。 劇本方面，由曾為《D.P：逃兵追緝令》創作網漫原著及改編劇本的金普通擔任編劇，更加令人期待。 曾推出電影《收屍人》等作品的Broccoli Pictures擔任製作。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞