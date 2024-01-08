BTS防弹少年团Jimin、柾国「一同训练中」的最新近况照！网：已经完美化身为职业军人了～

网友分享了人气男团 BTS 防弹少年团 Jimin 和柾国训练所的团体照，两人看起来适应地很不错。（PS：柾国也在最新金唱片奖上缔造获奖新纪录！）

去年底入伍的 BTS 成员 Jimin 和柾国目前待在同个训练单位，位於京畿道涟川郡5师团的陆军基础训练所，网友分享了他们的团体照，曝光了两人的近况。



新兵们看起来像是完成了CBR训练（生化毒气、放射性类型攻击的反应训练）然后聚在一起合照，照片中两人都看起来适应地很不错，柾国戴著口罩手自然在地待在了Jimin与队友的肩膀上，感觉相当自在。

此外，柾国入伍前的音乐作品也在各大颁奖典礼上获奖，最新的获奖讯息是在1月6日举行的《第38届金唱片奖》上拿下两项大奖，专辑《Golden》拿下专辑部门本赏，热门曲〈Seven〉拿下音源部门本赏，两项含金量极高的殊荣，同时也是第一位在金唱片奖上夺下两项大奖的男solo。



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