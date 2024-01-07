SEVENTEEN BSS夫硕顺〈Fighting〉舞台！这次没有李泳知...Dino以「铁人大叔」出场，现场气氛超火热！

《第38届金唱片奖》（38th Golden Disc Awards）6日在印度雅加达举行，众多艺人也带来精彩的表演。

颁奖典礼的第一部结尾中，BSS（夫硕顺）变身爲啦啦队，表演充满愉快能量的〈Fighting〉。这次的 Feat. 由忙内 Dino 演唱，他更以在自制团综《GOING SEVENTEEN》中出现过的副角色「铁人大叔（피철인）」登场。



Dino 的 Rap 歌词也引发热烈讨论，歌词唱到「说实话我知道你已经很累了，但生活就是这样啊！没什么事能如愿以偿，烦恼这个对不对的时候也要注意健康。你已经很棒了，青春就在此时此刻，吵吵闹闹又烦人的评价，不如让自己的人生变得更帅气！带著情和爱再加油，因为我们的一天不是作业而是庆典。」散发出「爱的眼神」展现充满力量的 Rap，引起热烈反响，SEVENTEEN 成员们也在台下热情的应援 XD



舞台一公开，也在 the qoo 引发热烈讨论，韩网友：「出音源吧！夫硕顺天气这么热还穿著啦啦队服带来令人兴奋的编曲，真是太棒了」、「夫硕顺的每个舞台都是传奇啊」、「因爲是好评才来看的，真是太好了」、「我是铁人大叔的粉丝」、「啊～那个爱的眼神太可爱」、「Dino是Rap天才，漫游Rap也被迷住」、「哇，撕裂舞台了...」、「SEVENTEEN和夫硕顺真的很擅长舞台...多表演吧」等等。

另外，SEVENTEEN 也表演〈Super（孙悟空）〉、〈Ima-Evenif the world ends tomorrow-〉、〈音乐之神〉三首歌作为《第38届金唱片奖》压轴表演。这也是他们首次公开日文歌〈Ima-Evenif the world ends tomorrow-〉的韩文版。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻