SEVENTEEN出道後每年都參加《金唱片獎》終於獲得首個「大賞」！Woozi：「今年會再帶著毫不羞愧的音樂回來」
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SEVENTEEN出道後每年都參加《金唱片獎》終於獲得首個「大賞」！Woozi：「今年會再帶著毫不羞愧的音樂回來」

明星   2024年1月7日   星期日12:07   Yuan  

（封面圖源：X@pledis_17、YouTube@KPOP JAMM截圖）

《第38屆金唱片獎》（38th Golden Disc Awards）6日在印度雅加達舉辦。

當天，SEVENTEEN 憑藉迷你10輯《FML》獲得專輯部門的大賞。同時，他們還拿到音源部門本賞、專輯部門本賞，小分隊夫碩順（勝寛、DK、Hoshi）也獲得專輯部門本賞，成為了當天最多冠王。
（圖源：X@pledis_17）

S.COUPS 提到他們現在也進入了10年次，想對到現在為止還未有疲倦且一起跑過來的成員們說聲謝謝，這張專輯能夠好好發行，不只是我們，我們 PLEDIS 的家人們也非常地辛苦，想對他們說聲感謝，會盡快以符合「大賞歌手」的專輯回歸。
（圖源：YouTube@KPOP JAMM截圖）

珉奎說：「SEVENTEEN 出道後每一年都會到《金唱片獎》，我們也算是一步一步穩定的成長，成員們說過『我們一起往高峰走吧』，所以今天能夠獲得最好的獎項，讓我感到很光榮也很自豪。」 擔任專輯的全體製作的 Woozi 也充滿自信地說道：「今年也會帶著毫不羞愧的音樂，再一次殺出一條路的，請各位期待吧！」
（圖源：YouTube@KPOP JAMM截圖）

另外，SEVENTEEN 目前正在舉行《SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO ASIA》巡迴演唱會，將於13、14日在菲律賓布拉干（菲律賓體育體育場）、20、21日在澳門(奧林匹克體育中心- 運動場）開唱。
（圖源：PLEDIS娛樂）

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