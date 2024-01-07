SEVENTEEN出道后每年都参加《金唱片奖》终於获得首个「大赏」！Woozi：「今年会再带著毫不羞愧的音乐回来」

《第38届金唱片奖》（38th Golden Disc Awards）6日在印度雅加达举办。

当天，SEVENTEEN 凭藉迷你10辑《FML》获得专辑部门的大赏。同时，他们还拿到音源部门本赏、专辑部门本赏，小分队夫硕顺（胜寛、DK、Hoshi）也获得专辑部门本赏，成为了当天最多冠王。



S.COUPS 提到他们现在也进入了10年次，想对到现在为止还未有疲倦且一起跑过来的成员们说声谢谢，这张专辑能够好好发行，不只是我们，我们 PLEDIS 的家人们也非常地辛苦，想对他们说声感谢，会尽快以符合「大赏歌手」的专辑回归。



珉奎说：「SEVENTEEN 出道后每一年都会到《金唱片奖》，我们也算是一步一步稳定的成长，成员们说过『我们一起往高峰走吧』，所以今天能够获得最好的奖项，让我感到很光荣也很自豪。」 担任专辑的全体制作的 Woozi 也充满自信地说道：「今年也会带著毫不羞愧的音乐，再一次杀出一条路的，请各位期待吧！」



另外，SEVENTEEN 目前正在举行《SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO ASIA》巡回演唱会，将於13、14日在菲律宾布拉干（菲律宾体育体育场）、20、21日在澳门(奥林匹克体育中心- 运动场）开唱。



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