迫不及待想聽到！2024年最值得期待的歌手就是IU＆G-Dragon吧

隨著2024年的來臨，許多歌手正為他們的回歸做準備，其中就包括了IU和G-Dragon。

IU上一次發專輯還要追溯到2021年12月，當時推出了EP《碎片集》，這兩年她一直忙於演員事業，出演了電影《嬰兒轉運站》、《Dream》，還拍攝了電視劇《您辛苦了》，事業重心一直都在影視劇中。

IU的每一首歌都受到歌迷們的喜愛，例如《Good Day》、《You＆I》、《Palette》、《Lilac》和《Blueming》，每次發佈新曲都能橫掃各大音源網站，展現了強大的實力。



日前，IU通過YouTube頻道親自宣布了回歸準備工作，透露：「我一直錄音到天亮。還需要錄製主打歌和另一首重要的歌曲。」她還提到，與她以往的三個字母歌名不同，這次的歌名將不是三個字母。而防彈少年團成員V在入伍之前就和IU拍攝了MV，據說兩人當時在拍攝現場差點逃走，並且MV的氛圍前所未有，引發粉絲關注。



已經洗刷掉毒品嫌疑的G-Dragon也暗示了他將回歸歌壇的重磅消息。之前因涉嫌吸毒被起訴的GD自願前往警察局進行了簡易檢測和精密檢測，結果均為陰性，證明了自己的清白。 在擺脫指控後，他與Galaxy Corporation簽署專屬合約並宣佈了他的新開始，同時成立掃毒基金會，「在基金會，我們站在那些因世界上的偏見和不公正而遭受苦難和傷害的人們一邊，尋求創建一個人人平等、公平尊重、共同生活的社會」。



前幾天，GD也解散了為他辯護的律師團隊，這一場戰爭GD大獲全勝，保住了名譽的同時也狠狠打臉警方，完全驗證了他在個人IG上所發的「事必歸正」！



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