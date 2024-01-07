「清洁狂」Brain作客《在朋友》，竟爆料地毯滴到徐章焄汗就丢了、刘在锡曾有脚臭XD

金在中主持的YouTube节目《在朋友》迎来第二季，首位客人是演艺圈著名的「清洁狂」Brain（Fly to the Sky成员），和金在中相识逾20年。Brain作客聊了和金在中的过往回忆，不免也聊聊自己多爱清洁、彼此最受不了什么卫生上的问题。

Brain说清扫对他来说其实是疗愈的事情，在Covid-19期间回国隔离14天，他一点都不忧郁，反而过得很充实很愉快。他也聊到某次徐章焄来他家，吃了辣的食物后汗滴到地毯，他就把地毯丢了，金在中听了很讶异，他才补充说明本来就考虑要丢掉地毯，而在徐章焄的汗一滴一滴落下成了他丢掉的决定性要素。



除了徐章焄，Brain还聊到BBGIRLS侑廷，勉强选出她可能是自己主持《清洁狂Brain》以来，家里最不脏的艺人，毕竟他只帮忙清过她的车XD，最恐怖可能是柔道选手曹准好、曹准炫兄弟。Brain毫不留情向金在中抱怨，金在中也很有共鸣，共鸣到开始关心现场工作人员的整洁XDD。



▼《清洁狂Brain》侑廷和柔道曹氏兄弟分别出演的EP.2、EP.4，EP.4正是Brain近期很夯的Meme「That’s nasty!」出处啊！



（「That’s nasty!」太恶心了）



出道以来有没有遇到味道特别令人深刻的艺人？Brain竟然提到「国民MC」刘在锡，爆料过去上节目《同居同落》的时候，坐在刘在锡旁边闻到了他的脚臭，心里便默默祈求刘在锡不要来他家XDDD，不过那是很久以前的事了（编按：超过20年前了，《同居同落》是2000到2002年所播出）。



节目最后Brain和金在中不忘向观众呼吁有口臭要刷牙，不然就去看医师，整击话题一大半围绕在清洁汗味道，相当搞笑啊～！

▼《在朋友》完整影片



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