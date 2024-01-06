《欢迎回到三达里》「告白之吻」后两人关系终於有进展？池昌旭：「你只要依赖我就行了」动摇申惠善的心！

《欢迎回到三达里》在上周播出中，「前恋人」赵容弼（池昌旭 饰）和赵三达（申惠善 饰）彼此确认一直隐藏著的心意。

还有一直让观众很好奇的...两家庭之前曾经发生过什么事情？也终於公开了！在蕨菜梅雨季节到来的某个季节，因捕获量少而每次都被训斥的高美子（金美卿 饰），最终不顾海女会长的劝阻，决定下海捕捞，夫美子（郑有美 饰）为了不让朋友独自下海捕捞而同行，遗憾的是发生了意外。非常爱妻子的容弼的父亲赵尚泰（刘五性 饰）说：「直到闭眼的那一刻，到我死为止，会恨她（高美子）恨到底。」这也是他无法接受她的女儿三达是儿子配偶的理由。



容弼觉得比起让很多人感到痛苦，自己一个人承受才是爲了大家，所以这几年来一直竭尽全力压抑著对三达的心。但是现在他下定决心不再忍耐，三达的「告白之吻」是引发这一决心的导火线，他甚至还因此离家出走。

在 EP.11 的预告中，因为想起接吻的事，三达看到容弼就逃跑，容弼也对躲起来的三达说：「我不能再跟加动摇你吗？你只要...依赖我不就行了吗？」静静地等待著她整理好混乱的心情。三达不断地想要和容弼划清界限，但是不管怎么忍、再怎么压抑，似乎都还是会想起，两人最后会是什么结果呢？还有大姐真达（申东美 饰）和全大英（杨炅沅 饰）、小妹海达（康美娜 饰）和孔智灿（金敏哲 饰）的后续发展，也令人期待呢！



EP.11 先公开：

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