崔岷植＋金高銀＋李到晛＋柳海真《破墓》韓國定檔2月上映！詭異氛圍海報公開全球矚目中！

電影《破墓》即將於2月在韓國上映，不過國際電影媒體已搶先公開本片國際版本的海報，每位主演都只露出了半邊臉，有的甚至寫滿了經文，充滿著詭異氛圍。

《破墓》集結了韓國最具代表性的老中青三代演員，包含《奇怪的數學家》影帝崔岷植，《鬼怪》金高銀，《機密同盟》柳海真以及《黑暗榮耀》李到晛共同演出，卡司值得令人期待，日前也透過國際媒體公開了五款主視覺海報以及電影預告，消息一出，立即引發熱愛電影的觀眾非常期待。



《破墓》是一部氣氛相當詭異的電影，劇情描述風水師、禮儀師、巫師等人收取了鉅額款項的委託，將一處可疑的墓地挖出並移葬，他們之間開始發生怪異事件。而這一部作品也是曾經執導《黑祭司們》《娑婆訶》等作品的張載賢，新作《破墓》在韓國海內外都受到許多觀眾們的關注。



公開的海報中，每位主演只露出了半邊臉，還有一張貌似怪物的存在，不過看更早之前曾公開的劇照，大概也能猜測出四位主演的職業。崔岷植穿著西裝反覆觀察著墓地，應該屬於風水師，柳海真則是清潔著出土的棺材的禮儀師，金高銀與李到晛全身幾乎寫滿了經文，並且在現場進行儀式，兩人應該為法師巫師組合。他們挖開了奇怪的墓之後，又發生了那些詭異的現象呢？



預告中，崔岷植望著詭異墓地說著「是惡地中的惡地」，從各地聚集的法師巫師，以及在殯儀館的禮儀師，開始進行著這詭異的移葬儀式，挖開墓地的瞬間，兇惡的東西也將傾巢而出……



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