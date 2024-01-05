豪门少爷变身刑警！安普贤&朴智贤携手《财阀X刑警》，「钞能力」破案燃爆萤幕！剧情&角色设定大公开

韩剧里的财阀子弟早已不稀奇，但带著「钞能力」办案还是第一次见！安普贤和朴智贤主演的Disney+新剧《财阀X刑事》将於1月26日首播，故事和角色设定都相当有趣，赶快一起来看吧！

《财阀 X 刑警》讲述财阀少爷陈利手多年来过著娇生惯养的生活，却因为一次逮捕犯人时的失误，被迫到江河警察局的重案组就职。 陈利手玩世不恭，信奉「钱能解决的问题都不是问题」，一入职就与重案组组长李蔷贤杠上。



但随著他慢慢适应新身分、意识到自己身上的责任，陈利手逐渐变得成熟稳重，开始用他与众不同的侦查技巧和雄厚的「钞能力」协助团队破案，决心「以富治富」、把罪犯们送到金钱和关系全都行不通的地方，乖乖接受法律的制裁。这是一个充满魅力与教训的故事，描绘主角从娇生惯养到成长的过程，以及他对正义的追求。



安普贤在剧中饰演陈利手，一个最爱玩乐的富二代财阀三世。 他拥有惊人的财富和庞大的人脉，更凭藉敏锐的思维和多种技能，成为富豪中的富豪犯罪捕手。





安普贤曾在《太阳的后裔》、《梨泰院Class》、《以吾之名》、《军检察官多伯曼》、《今生也请多指教》等作品中展现丰富多样的角色诠释能力。





朴智贤将饰演李蔷贤，一位热爱工作的侦查狂、勇敢老练的刑警，同时也是强大团队的首位女性队长，为了逮捕罪犯甘愿冒著生命危险。 她与陈利手既是对手又是伙伴，充满著紧张刺激的化学反应。





李蔷贤同时拥有高超的社交技巧和温柔的一面，是社交生活的能手。 然而，当她与意外相遇的自私陈利手碰撞后，刑警生涯将迎来重大转变。 朴智贤在《喜欢布拉姆斯吗？》、《财阀家的小儿子》等作品中展现了优雅高贵的魅力，深受观众喜爱。





安宝贤和朴智贤再度携手合作，瞬间成为话题焦点！大家还记得他们在《尹美的细胞们》中完美诠释假扮情侣的戏码吧？观众们为他们的默契配合疯狂投入，这次他们将在新作中展现更多惊喜！凭藉著之前积累的演技实力，我们对安宝贤和朴智贤的化学反应充满期待，准备好迎接他们带来的不一样的魅力了吗？





《财阀 X 刑警》由《以吾之名》编剧金巴多和共同执导《读取恶之心的人们》《恶鬼》的金在洪导演携手联手，力图打造一部兼具幽默感和紧张氛围的动作喜剧。《财阀 X 刑警》将於1月26日通过Disney+独家上线，每周五、六晚22:30持续更新！



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