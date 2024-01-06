各有各的美！李泳知和權恩妃同框出鏡，女生之間的「完美身高差」！韓網友：第一次真實感受到李泳知的身高

權恩妃和李泳知的合影在韓網上引爆熱議。一個是2023年「Water Bomb」的女神，一個是少年成名、個性十足的Rapper，當她倆站在一起時也形成了最萌身高差。

2023年的最後一天，MBC舉辦了「歌謠大祭典」，邀請了&TEAM 、(G)I-DLE、aespa、BOYNEXTDOOR、ITZY、IVE、NCT、ZB1等多支偶像團參加，李泳知和權恩妃作為SOLO歌手也出席了當天的活動。 兩人同台的照片一曝光就引爆關注。

照片中李泳知和權恩妃站在一起，前者身高175.5cm，後者身高158.4cm，將近20cm的身高差在照片中展現的淋漓盡致。 李泳知個子高挑，身材緊實，並非瘦削型，而是充滿健康力量感。 而權恩妃完全保持了女愛豆柔弱、纖細的模樣，小巧可人，我見猶憐。



이영지 & 권은비 투샷

이영지 175.5 / 권은비 158.4 pic.twitter.com/BrQvcB6Shb — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) January 1, 2024

이영지 키가 실감나는 순간ㅋㅋㅋㅋ

권은비:158.4(나무위키)

이영지:175.5 (나무위키)

그와중에 둘다 이쁘다.. pic.twitter.com/S0XUWDneHi — 배추 (@reilobx_1) December 31, 2023

兩人的合影很快引發了網友們的關注，大家紛紛表示：「各有各的美」、「沒想到李泳知有這麼高」、「李泳知也超級性感的」、「突然在兩名女生身上看到了小鳥依人的效果，好可愛」、「沒想到權恩妃這麼嬌小啊」、「泳知比我想像的還要有趣」等。

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