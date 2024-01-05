離開YG就有滿滿好消息！BLACKPINK Jennie 親自透露：今年的目標是發行SOLO正規專輯！

即將在今晚（5日）播出的《The Seasons-李孝利的紅毯》由《街頭女戰士2》的優勝者BEBE、樂童音樂家李燦赫、申東燁、Jennie、李姃垠作為嘉賓出演。

這也是 Jennie 出道7年以來首次出演 KBS 的節目，她除了將首次展示〈You＆Me〉的舞台外，還會 Cover 李孝利的〈Miss Korea〉。而 Jennie 最近離開YG娛樂，與母親在11月成立新公司「ODD ATELIER」，她還在節目透露目標是在今年內發行SOLO正規專輯。



消息一公開也讓粉絲們都相當期待，紛紛表示：「好期待 Jennie 的新專輯」、「離開 YG 是對的」、「果然離開 YG 就有行程、有專輯了」、「真的等太久了」、「感覺今年會有很多活動呢」、「期待新歌」等等。

除了出演音樂節目《The Seasons-李孝利的紅毯》外，Jennie 還成為推理綜藝《公寓404》的固定成員，將與劉在錫、車太鉉、吳娜拉、梁世燦和李正河扮演公寓中的住戶，對我們熟悉的空間和生活根據地的公寓爲背景，以實際發生的真實事件爲主題。節目將在2月15日首播！



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