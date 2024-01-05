离开YG就有满满好消息！BLACKPINK Jennie 亲自透露：今年的目标是发行SOLO正规专辑！

即将在今晚（5日）播出的《The Seasons-李孝利的红毯》由《街头女战士2》的优胜者BEBE、乐童音乐家李灿赫、申东烨、Jennie、李姃垠作为嘉宾出演。

这也是 Jennie 出道7年以来首次出演 KBS 的节目，她除了将首次展示〈You＆Me〉的舞台外，还会 Cover 李孝利的〈Miss Korea〉。而 Jennie 最近离开YG娱乐，与母亲在11月成立新公司「ODD ATELIER」，她还在节目透露目标是在今年内发行SOLO正规专辑。



消息一公开也让粉丝们都相当期待，纷纷表示：「好期待 Jennie 的新专辑」、「离开 YG 是对的」、「果然离开 YG 就有行程、有专辑了」、「真的等太久了」、「感觉今年会有很多活动呢」、「期待新歌」等等。

除了出演音乐节目《The Seasons-李孝利的红毯》外，Jennie 还成为推理综艺《公寓404》的固定成员，将与刘在锡、车太铉、吴娜拉、梁世灿和李正河扮演公寓中的住户，对我们熟悉的空间和生活根据地的公寓爲背景，以实际发生的真实事件爲主题。节目将在2月15日首播！



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