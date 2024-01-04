李鍾碩簽約新公司Ace Factory，與李俊赫&李施昤&李奎炯成為同門

演員李鍾碩（李鐘奭）和上一家公司的合約在去年10月到期，今日宣佈簽約新東家、知名藝人經紀公司Ace Factory。

Ace Factory於4日宣布與李鍾碩簽訂獨家合約。 Ace Factory表示：「我們非常高興能夠參與演員李鍾碩一起重新出發。 他不僅是一位值得信賴的演員，更是一位具有優秀演技和堅實作品累積的演員。 因為他收到全球觀眾的喜愛，我們將全力支持他在全球的活動，以及拍攝更加豐富的作品。 」



Ace Factory是一家包攬演員經紀業務和製作的綜合娛樂公司，旗下藝人包括李俊赫、劉宰明、尹世雅、李施昤、李奎炯、張勝祖、文晶熙、廉惠蘭等。 他們推出了許多優秀的作品，包括tvN劇集《秘密森林》系列、《自白》、JTBC劇集《天氣好的話，我會去找你》和Disney+的《迷網追兇》等。

李鍾碩去年舉辦了「2023巡迴粉絲見面會[Dear. My With]」，從7月開始陸續在香港、台北、雅加達、杜拜、曼谷、首爾、大阪、東京、新加坡、澳門、胡志明市等12個城市與約4萬3千名粉絲共度了難忘的時光。



李鍾碩上一輪作品還是2022年的劇集《黑話律師》（港譯：律戰江湖）和電影《音爆浩劫》（港譯：分貝恐襲），期待他簽約新公司後繼續帶來更多作品。

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