李钟硕签约新公司Ace Factory，与李俊赫&李施昤&李奎炯成为同门

演员李钟硕（李钟奭）和上一家公司的合约在去年10月到期，今日宣布签约新东家、知名艺人经纪公司Ace Factory。

Ace Factory於4日宣布与李钟硕签订独家合约。 Ace Factory表示：「我们非常高兴能够参与演员李钟硕一起重新出发。 他不仅是一位值得信赖的演员，更是一位具有优秀演技和坚实作品累积的演员。 因为他收到全球观众的喜爱，我们将全力支持他在全球的活动，以及拍摄更加丰富的作品。 」



Ace Factory是一家包揽演员经纪业务和制作的综合娱乐公司，旗下艺人包括李俊赫、刘宰明、尹世雅、李施昤、李奎炯、张胜祖、文晶熙、廉惠兰等。 他们推出了许多优秀的作品，包括tvN剧集《秘密森林》系列、《自白》、JTBC剧集《天气好的话，我会去找你》和Disney+的《迷网追凶》等。

李钟硕去年举办了「2023巡回粉丝见面会[Dear. My With]」，从7月开始陆续在香港、台北、雅加达、杜拜、曼谷、首尔、大阪、东京、新加坡、澳门、胡志明市等12个城市与约4万3千名粉丝共度了难忘的时光。



李钟硕上一轮作品还是2022年的剧集《黑话律师》（港译：律战江湖）和电影《音爆浩劫》（港译：分贝恐袭），期待他签约新公司后继续带来更多作品。

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