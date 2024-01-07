【韓網熱帖】柳俊烈看朴軫永演出表情管理失控後續：出大事了，我一定要解釋清楚

大家還記得去年《青龍獎》中朴軫永表演時，台下一眾嘉賓們的表情嗎？

當天的頒獎禮上，朴軫永以浮誇的造型登場，一套裙擺鋪地的白色外套震撼全場，接著唱到一半時他又脫掉外套，露出裡面深紫色的花卉刺繡連衣褲，更是驚掉眾人下巴。 台下嘉賓們的表情也很有趣，D.O.滿臉尷尬、宋仲基嚇到咬手指，特別是柳俊烈皺眉邊拍手邊搖頭的反應更是經典。

最近接受採訪的柳俊烈特別提到此事，稱「一定要解開這個誤會」。柳俊烈解釋：「坐在頒獎禮上的時候會產生很多想法，我是入圍者之一，肯定會有『萬一（拿獎了）呢』的想法，看到經紀人、工作人員拿獎就覺得很開心了，當時真的精神有些渙散。可惜後來我沒拿獎，這時我就想到了辛苦了那麼久的工作人員還有經紀人的臉，不知道要怎麼安慰他們。 可是那一天卻發生其他的大事，我還好奇到底出了什麼事，因為我平時也不怎麼看新聞報導，就納悶自己是不是又做了什麼傻事，我想要解釋前情，其實那個場景是我在苦惱。 還有我要先道歉，但其中真的有誤會，頒獎典禮中誰坐在旁邊還蠻重要的，因為是要可以聊2、 3個小時的人，看到 NewJeans 出來我很新奇，（安）恩真在一邊告訴我她最喜歡誰，她激動的像個國小生一樣，正在說這件事情的時候朴軫永前輩上臺了，大家都被他的演出驚到了，白色的長裙，大家開始議論紛紛，恩真和我就在台下感嘆綜觀整個韓國能做到這樣的還能有誰，（他）也有一定年紀了還能這樣啊，是在感嘆而已，沒想到被大家做成了各種各樣的圖片，還加上了字幕，希望大家能知道這一點。 『換作是我的話能不能做到』、『他太了不起了』，和恩真聊天的時候就在說這些。 」

柳俊烈繼續表示：「其實看到我的表情變成萬能圖我還蠻開心的，有新年快樂、聖誕節快樂，什麼都可以，讓我感到很幸福，也很滿足。 只是有一點我希望解除誤會，如果前輩不這樣想的話，我想要通過對話來解釋清楚。朴軫永是前輩，讓人感受到他30年不滅的力量和熱情，讓我看到了我即將要走的路。 」 看完柳俊烈的解釋，網友們也紛紛表示：

1. 朴軫永的話題性真的超高，從青龍獎之後一直有他

2. 柳俊烈應該超級堂皇

3. 他小心翼翼地解釋了這麽多，好可愛啊

4. 他的表情包真的有很多人在用，新年快樂，聖誕節快樂

5. 解釋得那麼認真，看來他真的有被嚇到

6. 萬能圖，哈哈哈哈哈哈

7. 他好會說話，有搞笑藝人的潛力

8. 柳俊烈：請你一定要聽我解釋

9. 前情後續都要講清楚，哈哈哈哈哈

10. 安恩真還不忘追星，笑死了

11. 大家要不要告訴他一聲：好了，我們知道了！哈哈哈哈哈

12. 哈哈哈哈，為這件事情特意解釋一番，有夠搞笑的

13. 沒想到這個表情的背後有那麼多內容啊

14. 柳俊烈應該很委屈吧，不然也不會在採訪裡特別提到

15. 我正在看這篇採訪，突然廣播裡傳來朴軫永的歌，哈哈哈哈哈哈

16. 聽完他的解釋再看那個表情，果然是在感嘆啊

17. 我被他說服了，確實是在感嘆，是感嘆的表情

18. 柳俊烈很懂社會生活啊

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