【韩网热帖】柳俊烈看朴轸永演出表情管理失控后续：出大事了，我一定要解释清楚

大家还记得去年《青龙奖》中朴轸永表演时，台下一众嘉宾们的表情吗？

当天的颁奖礼上，朴轸永以浮夸的造型登场，一套裙摆铺地的白色外套震撼全场，接著唱到一半时他又脱掉外套，露出里面深紫色的花卉刺绣连衣裤，更是惊掉众人下巴。 台下嘉宾们的表情也很有趣，D.O.满脸尴尬、宋仲基吓到咬手指，特别是柳俊烈皱眉边拍手边摇头的反应更是经典。

最近接受采访的柳俊烈特别提到此事，称「一定要解开这个误会」。柳俊烈解释：「坐在颁奖礼上的时候会产生很多想法，我是入围者之一，肯定会有『万一（拿奖了）呢』的想法，看到经纪人、工作人员拿奖就觉得很开心了，当时真的精神有些涣散。可惜后来我没拿奖，这时我就想到了辛苦了那么久的工作人员还有经纪人的脸，不知道要怎么安慰他们。 可是那一天却发生其他的大事，我还好奇到底出了什么事，因为我平时也不怎么看新闻报导，就纳闷自己是不是又做了什么傻事，我想要解释前情，其实那个场景是我在苦恼。 还有我要先道歉，但其中真的有误会，颁奖典礼中谁坐在旁边还蛮重要的，因为是要可以聊2、 3个小时的人，看到 NewJeans 出来我很新奇，（安）恩真在一边告诉我她最喜欢谁，她激动的像个国小生一样，正在说这件事情的时候朴轸永前辈上台了，大家都被他的演出惊到了，白色的长裙，大家开始议论纷纷，恩真和我就在台下感叹综观整个韩国能做到这样的还能有谁，（他）也有一定年纪了还能这样啊，是在感叹而已，没想到被大家做成了各种各样的图片，还加上了字幕，希望大家能知道这一点。 『换作是我的话能不能做到』、『他太了不起了』，和恩真聊天的时候就在说这些。 」

柳俊烈继续表示：「其实看到我的表情变成万能图我还蛮开心的，有新年快乐、圣诞节快乐，什么都可以，让我感到很幸福，也很满足。 只是有一点我希望解除误会，如果前辈不这样想的话，我想要通过对话来解释清楚。朴轸永是前辈，让人感受到他30年不灭的力量和热情，让我看到了我即将要走的路。 」 看完柳俊烈的解释，网友们也纷纷表示：

1. 朴轸永的话题性真的超高，从青龙奖之后一直有他

2. 柳俊烈应该超级堂皇

3. 他小心翼翼地解释了这麽多，好可爱啊

4. 他的表情包真的有很多人在用，新年快乐，圣诞节快乐

5. 解释得那么认真，看来他真的有被吓到

6. 万能图，哈哈哈哈哈哈

7. 他好会说话，有搞笑艺人的潜力

8. 柳俊烈：请你一定要听我解释

9. 前情后续都要讲清楚，哈哈哈哈哈

10. 安恩真还不忘追星，笑死了

11. 大家要不要告诉他一声：好了，我们知道了！哈哈哈哈哈

12. 哈哈哈哈，为这件事情特意解释一番，有够搞笑的

13. 没想到这个表情的背后有那么多内容啊

14. 柳俊烈应该很委屈吧，不然也不会在采访里特别提到

15. 我正在看这篇采访，突然广播里传来朴轸永的歌，哈哈哈哈哈哈

16. 听完他的解释再看那个表情，果然是在感叹啊

17. 我被他说服了，确实是在感叹，是感叹的表情

18. 柳俊烈很懂社会生活啊

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