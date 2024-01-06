各有各的美！李泳知和权恩妃同框出镜，女生之间的「完美身高差」！韩网友：第一次真实感受到李泳知的身高
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各有各的美！李泳知和权恩妃同框出镜，女生之间的「完美身高差」！韩网友：第一次真实感受到李泳知的身高

明星   2024年1月6日   星期六08:42   Tracy  

（封面图源：IG@silver_rain.__、@youngji_02）

权恩妃和李泳知的合影在韩网上引爆热议。一个是2023年「Water Bomb」的女神，一个是少年成名、个性十足的Rapper，当她俩站在一起时也形成了最萌身高差。

2023年的最后一天，MBC举办了「歌谣大祭典」，邀请了&TEAM 、(G)I-DLE、aespa、BOYNEXTDOOR、ITZY、IVE、NCT、ZB1等多支偶像团参加，李泳知和权恩妃作为SOLO歌手也出席了当天的活动。 两人同台的照片一曝光就引爆关注。

照片中李泳知和权恩妃站在一起，前者身高175.5cm，后者身高158.4cm，将近20cm的身高差在照片中展现的淋漓尽致。 李泳知个子高挑，身材紧实，并非瘦削型，而是充满健康力量感。 而权恩妃完全保持了女爱豆柔弱、纤细的模样，小巧可人，我见犹怜。

两人的合影很快引发了网友们的关注，大家纷纷表示：「各有各的美」、「没想到李泳知有这么高」、「李泳知也超级性感的」、「突然在两名女生身上看到了小鸟依人的效果，好可爱」、「没想到权恩妃这么娇小啊」、「泳知比我想像的还要有趣」等。

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