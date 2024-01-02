离开YG重新出发！BLACKPINK Jisoo和亲哥哥一起成立「家族娱乐公司」，正在徵才中！
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离开YG重新出发！BLACKPINK Jisoo和亲哥哥一起成立「家族娱乐公司」，正在徵才中！

明星   2024年1月2日   星期二15:47   Yuan  

（封面图源：IG@sooyaaa__）

BLACKPINK Jisoo （金智秀）将与亲哥哥携手，在家庭管理体制下展开个人活动。

以 Jisoo 的亲哥哥爲代表的婴幼儿健康功能食品品牌 Biomom 最近在某招聘公告网站上发布旗下新公司「Blissoo」有经验的职员招聘公告。目前正在招募经纪人、影片内容拍摄及剪辑PD、设计负责人、宣传负责人、会计管理者、警卫员，预计将对 Jisoo 进行演艺事业的管理。

Biomom 在相关公告中提到：「这是在任何公司都很难体验到的艺人和初创企业的相遇。随著艺人的成长和 K-POP 粉丝们的喜爱，娱乐领域的事业正在国内外迅速扩张。」同时还公开以 Jisoo 爲主的海报。
（图源：Biomom）

而 YG 娱乐在上个月底称，不久前与 BLACKPINK 签订团体活动的延长合约，商议后决定不签订个人合约，并表示：「本公司将尽全力支持 BLACKPINK 的活动，以温暖的心意为成员们的个人活动应援。」而 Jennie 已经成立新公司「ODD ATELIER」，Jisoo、ROSÉ 和 Lisa 的动向也备受关注。
（图源：YG娱乐）

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