【韓網熱帖】朴敏英新劇開播反響

TVING新劇《和我老公結婚吧》由朴敏英、羅人友、李伊庚、宋昰昀、李起光主演，講述因摯友與丈夫的背叛而迎來悲劇性結局的女人，回到十年前將自己悲慘的命運還給他們的「第二次人生」，昨日播出了第一集。





​韓國網友評論：

1. 不會是財閥家那樣的一場夢吧？

2. 好看，多巴胺爆炸耶

3. 即便知道原著內容也覺得有趣好看

4. 雖然是一看就知、 早已嘗過的味道，但就是美味啊

5. 原著真的滿滿多巴胺，只要按照原著拍就絕對好看

6. 原著有點狗血，MSG不是一般多kkk

7. 大家演技都很好，速度也快，蠻好看的kk

8. 看過原著也覺得真人版真的拍得很好

9. 《財閥家》之後看到的最有趣的劇

10. 真人版的垃圾老公跟原著裡一模一樣，也是很難比原著更垃圾了kkk

11. 第一集的垃圾程度還只是冰山一角，以後會不斷更新你對垃圾的認知

12. 毫無想法地點開，很有趣所以看完了kk要繼續追

13. 拜託千萬不要改編！

14. 小說原著完全是為韓國人量身定製kkk雖然老套但多巴胺爆棚！

15. 第一天看原著網漫的時候氣到不行，希望真人版也復仇到底

出處：https：//theqoo.net/hot/3056482887

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