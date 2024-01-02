【韩网热帖】朴敏英新剧开播反响

TVING新剧《和我老公结婚吧》由朴敏英、罗人友、李伊庚、宋昰昀、李起光主演，讲述因挚友与丈夫的背叛而迎来悲剧性结局的女人，回到十年前将自己悲惨的命运还给他们的「第二次人生」，昨日播出了第一集。





​韩国网友评论：

1. 不会是财阀家那样的一场梦吧？

2. 好看，多巴胺爆炸耶

3. 即便知道原著内容也觉得有趣好看

4. 虽然是一看就知、 早已尝过的味道，但就是美味啊

5. 原著真的满满多巴胺，只要按照原著拍就绝对好看

6. 原著有点狗血，MSG不是一般多kkk

7. 大家演技都很好，速度也快，蛮好看的kk

8. 看过原著也觉得真人版真的拍得很好

9. 《财阀家》之后看到的最有趣的剧

10. 真人版的垃圾老公跟原著里一模一样，也是很难比原著更垃圾了kkk

11. 第一集的垃圾程度还只是冰山一角，以后会不断更新你对垃圾的认知

12. 毫无想法地点开，很有趣所以看完了kk要继续追

13. 拜托千万不要改编！

14. 小说原著完全是为韩国人量身定制kkk虽然老套但多巴胺爆棚！

15. 第一天看原著网漫的时候气到不行，希望真人版也复仇到底

出处：https：//theqoo.net/hot/3056482887

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