又一個好消息！BLACKPINK Jennie 將作為首位嘉賓出演《李孝利的紅毯》，今日參與節目錄製！

今日（2日）據韓媒 헤럴드POP 報導，BLACKPINK Jennie 今日將作爲嘉賓出演《The Seasons-李孝利的紅毯》。

將在5日首播的《The Seasons-李孝利的紅毯》是一週的開始和結束共存的週五晚上，講述消除你所有煩惱、所有擔憂的音樂和故事的脫口秀節目。李孝利是繼朴載範、崔政勳、樂童音樂家（AKMU）之後，擔任《The Seasons》系列的第四位主持人。這也是她時隔10年回歸主持人，同時是出道以來的首次單獨主持。



BLACKPINK Jennie 將作為首個嘉賓出擊，讓粉絲們都相當期待！



在上個月底，YG娛樂正式宣佈與 BLACKPINK 簽訂團體活動的延長合約，商議後決定不簽訂個人合約。而 Jennie 與母親在11月成立了新公司「ODD ATELIER」，她通過 IG 限時動態表示：「2024年開始，我的個人活動將由成立的 OA 公司處理，我想試著獨立。我的新挑戰以及 BLACKPINK，希望大家都能多多喜愛，謝謝大家。」此外，Jennie 還成為《公寓404》固定成員，節目將在2月15日播出。



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