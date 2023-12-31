《MBC演技大賞》祝賀舞台「唱功」引爭議！ (G)I-DLE薇娟爲現場失誤道歉「真的很緊張，以後會更努力」

(G)I-DLE 成員薇娟30日在《2023 MBC演技大賞》表演了祝賀舞台。

薇娟演唱《戀人》的 OST《The Painted On The Moonlight》，增加悲切的感情。薇娟以充滿力量的聲量和唱功而聞名，但當天似乎是太緊張，不符的音域和部分不安的音準，讓舞台留下一點點遺憾。



播出後部分觀眾更發出指責的聲音，而 MBC 方面在頒獎典禮結束後突然刪除薇娟的祝賀舞台影片，雖然不知道是因爲什麼原因刪除的，過了一陣又重新上架影片，這也在韓網引發熱烈討論。

薇娟在看完舞台後自己的表現表達歉意，她在 IG 限時動態寫道：「《MBC演技大賞》的觀眾朋友們...還有 Neverland （粉絲名）...。非常榮幸的站到了祝賀舞台，能唱我非常喜歡的歌曲，我感到非常高興，但真的很緊張，音準...真的是出大事了。我看了畫面 ，大家應該很驚訝吧。作爲祝賀演出的舞台，向失望的人感到很抱歉，以後會成爲更加努力的薇娟，《SBS演藝大賞》的舞台也非常愉快，感謝大家的陪伴。」



網友們紛紛表示：「緊張的話真的唱不出歌來，應該很傷心吧」、「哎一古 嗚嗚 肯定嚇到了 因爲知道平時的實力 所以有點可惜」、「努力之後下次砸碎舞台吧」、「也有這樣的一天，下次好好做就行了」、「嗚嗚，希望不要太在意反應..下次要做得更好啊」、「這樣接受和反饋的態度很帥氣」、「不，我覺得做得很好，希望你不要在意惡評」、「哦 確認畫面後馬上做反饋，好帥啊」等等，

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