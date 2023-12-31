Queencard！李国主申智路混入(G)I-DLE，刘在锡朴娜勑神童也来跳，徐章焄被take鼻孔超好笑

说到2023洗脑歌，绝对少不了大势女团(G)I-DLE的〈Queencard〉！昨晚（30日）《2323 SBS演艺大赏》(G)I-DLE便〈Queencard〉登场！

镜头可见台下艺人们也跟著气氛嗨起来，甚至站起来想看更清楚。镜头一度take某人的「鼻孔」，拉远一看原来是徐章焄，徐章焄「姨父笑」露齿笑得很开心，瞬间让人爆笑出声。



▼网友：「徐章焄的表情＝我的表情」



서장훈님 표정 = 내 표정 pic.twitter.com/5mmDo97olT — 쾅킹보이 (@kwangking_boy) December 30, 2023

「真 ・ (G)I-DLE」跳一半，《块头生存》两位李国主和申智路突然混入一起跳舞，身为《块头生存》大哥的徐章焄笑得更开心了，但疑似发现镜头一直拍他，抿嘴藏起牙齿XD。



(G)I-DLE还跳下舞台cue刘在锡「在锡Queencard」（另一边李国主跑去诱惑(?)DinDin），接著「娜勑Queencard」、「神童Queencard」、「智慧Queencard」，一群「新(G)I-DLE」最后再跑回舞台上Ending，气氛超嗨！



网友多说舞台很棒，又展现了歌曲的正面意义：每个人都是Queencard！稍早在‎MBC演技大赏献唱的成员薇娟，赶场来到SBS似乎也一扫了被评唱功不足的阴霾。

▼影片



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