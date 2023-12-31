大勢女團NewJeans未在日本出道就登上NHK紅白歌唱大賽！並在日本唱片大賞上獲得兩項大獎

【表演影片】恭喜 NewJeans～，在日本關注度也非常高！

人氣女團 NewJeans 在昨天受邀參加了第65屆日本唱片大賞在東京舉行的頒獎典禮，來一連表演了熱門歌曲〈Ditto〉、〈New Jeans〉、〈ETA〉，帶來精彩的live舞台。

她們在典禮上一共奪下了「優秀作品賞-〈Ditto〉」和「特別賞」，雖然還未在日本出道，卻已經在日本Oricon登上過一位，專輯歌曲皆在 Oricon 和 Billboard Japan 名列前茅，8月時，NewJeans還在日本頂級音樂節Summer Sonic Festival的主舞台上表演，證明了她們在日的超高人氣。



此外，日本最經典兼具代表性的跨年節目【NHK紅白歌唱大賽】（NHK紅白歌合戦）也宣佈了NewJeans將參加本次活動，值得一提的是，她們是首個未在日本出道，就直接登上紅白舞台的KPOP團體。當晚表演的韓團還有SEVENTEEN、Stray Kids、LE SSERAFIM，以及TWICE的日本小分隊 MISAMO，令粉絲們非常期待。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞