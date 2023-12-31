《MBC演技大赏》祝贺舞台「唱功」引争议！ (G)I-DLE薇娟爲现场失误道歉「真的很紧张，以后会更努力」

(G)I-DLE 成员薇娟30日在《2023 MBC演技大赏》表演了祝贺舞台。

薇娟演唱《恋人》的 OST《The Painted On The Moonlight》，增加悲切的感情。薇娟以充满力量的声量和唱功而闻名，但当天似乎是太紧张，不符的音域和部分不安的音准，让舞台留下一点点遗憾。



播出后部分观众更发出指责的声音，而 MBC 方面在颁奖典礼结束后突然删除薇娟的祝贺舞台影片，虽然不知道是因爲什么原因删除的，过了一阵又重新上架影片，这也在韩网引发热烈讨论。

薇娟在看完舞台后自己的表现表达歉意，她在 IG 限时动态写道：「《MBC演技大赏》的观众朋友们...还有 Neverland （粉丝名）...。非常荣幸的站到了祝贺舞台，能唱我非常喜欢的歌曲，我感到非常高兴，但真的很紧张，音准...真的是出大事了。我看了画面 ，大家应该很惊讶吧。作爲祝贺演出的舞台，向失望的人感到很抱歉，以后会成爲更加努力的薇娟，《SBS演艺大赏》的舞台也非常愉快，感谢大家的陪伴。」



网友们纷纷表示：「紧张的话真的唱不出歌来，应该很伤心吧」、「哎一古 呜呜 肯定吓到了 因爲知道平时的实力 所以有点可惜」、「努力之后下次砸碎舞台吧」、「也有这样的一天，下次好好做就行了」、「呜呜，希望不要太在意反应..下次要做得更好啊」、「这样接受和反馈的态度很帅气」、「不，我觉得做得很好，希望你不要在意恶评」、「哦 确认画面后马上做反馈，好帅啊」等等，

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